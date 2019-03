Hendrix Lapierre anime le spectacle à Rimouski

RIMOUSKI | Hendrix Lapierre et Justin Ducharme ont éclipsé Alexis Lafrenière et Jimmy Huntington, mardi soir, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

Les attaquants des Saguenéens de Chicoutimi se sont amusés face à leurs adversaires en amassant un but et deux passes chacun pour permettre à leur équipe de l’emporter 4-1 sur l’Océanic.

Lapierre a inscrit le troisième filet des visiteurs après avoir été complice de ceux réussis par Vladislav Kotkov et Ducharme. Ce dernier a été l’auteur du but gagnant aux dépens de Tristan Bérubé.

À l’autre bout de la patinoire, Alexis Shank a démontré ses habilités en se dressant devant les gros canons de l’Océanic. Auteur de 35 arrêts, le gardien des Saguenéens a été privé de son blanchissage par un but chanceux d’Anthony Gagnon. Les Bas-Laurentiens n’ont pas marqué malgré trois occasions en avantage numérique.

Avec cette victoire, Chicoutimi se rapproche à un point des Wildcats de Moncton et du sixième rang de la conférence de l’Est. Pour sa part, Rimouski perd une occasion en or de resserrer la course pour l’obtention de la deuxième place détenue par le Drakkar de Baie-Comeau.