Je sors, je reste

Coup de cœur

Documentaire

Anthropocène : l’époque humaine

Photo courtoisie

Alors que l’enjeu du réchauffement climatique est désormais sur toutes les lèvres, ce documentaire portant sur l’impact des activités humaines sur notre monde arrive à point. À travers des images saisissantes, les réalisateurs Edward Burtynsky et Jennifer Baichwal décortiquent les conséquences de notre existence sur l’équilibre de l’écosystème terrestre. Un documentaire de 87 minutes riche en prises de conscience et porteur de réflexions.

Disponible sur Illico

Je sors

Concert

Musiciens du Marlboro

Photo courtoisie

Alors qu’ils poursuivent leur tournée annuelle, les musiciens du Festival de Marlboro se joignent ce soir au pianiste Zoltán Fejérvári, grand lauréat en 2017 du premier grand prix du Concours musical international de Montréal. Au programme, des œuvres de Ravel, Ueno, Haydn et Kodály. Un concert classique, virtuose, pour qui veut prendre une pause de l’hiver.

Ce soir à 19 h 30 au Musée des beaux-arts, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Astérix - Le secret de la potion magique

Photo courtoisie

Présenté en plein cœur du Festival international du film pour enfants (FIFEM), ce nouvel opus aura de quoi charmer les grands et moins grands en cette semaine de relâche. On pourra y suivre les aventures du célèbre druide Panoramix qui, à la suite d’une chute, tente de trouver un successeur pour assurer l’avenir du village. Le film d’animation de 85 minutes, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, nous propulse alors dans l’univers de nos Gaulois favoris, en quête d’un jeune druide à qui révéler les secrets de la fameuse potion magique.

Ce soir à 17 h au Cinéma Beaubien, 2396, rue Beaubien Est

Plein air

Parc du Mont-Royal

Photo courtoisie

Alors que nous entamons la dernière ligne droite de l’hiver, le parc du Mont-Royal demeure une destination de choix pour les passionnés de patin, de raquette ou de randonnée en plein air. Du 2 au 10 mars à 10 h 30, le spécial relâche vous fera découvrir les nombreux sentiers du parc, ses parcours enneigés, à travers une randonnée en raquette de 1 h 30. Un chocolat chaud sera servi pour conclure l’expédition.

Du 2 au 10 mars au parc du Mont-Royal, 1260, chemin Remembrance

Cirque

TOHU

Photo courtoisie

Plusieurs activités sont offertes cette semaine à la TOHU. Vous pourrez notamment y découvrir l’univers du cirque, alors qu’il sera possible d’y expérimenter le trampoline, la jonglerie et l’acrobatie. Ces nombreuses activités sont offertes en collaboration avec l’École nationale de cirque de Montréal. Pour les enfants de 5 ans et plus.

Du 4 au 8 mars, de 10 h à 14 h à la TOHU, 2345, rue Jarry Est

Théâtre

Guérilla de l’ordinaire

Photo courtoisie

Après avoir livré le succès Chienne(s) lors de la saison 17/18, les auteures Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent réaffirment ici leur engagement militant avec ce spectacle aux forts accents féministes. Une femme disparaît, les questions soulevées sont nombreuses. Que lui est-il arrivé? Pourquoi? Les témoignages s’accumulent. En décortiquant les violences sexistes ordinaires, et en y intégrant des touches d’humour et de poésie, c’est tout un manifeste qui tend à prendre forme à travers cette création du Théâtre de l’Affamée.

Ce soir à 19 h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900, rue St-Denis

Je reste

Livre Le Yiddish à l’usage des pirates

Photo courtoisie

C’est toute une épopée historique que nous livre Gary Barwin, mélangeant ici le roman d’aventures au conte philosophique. Lorsque Moshé décide de fuir sa région natale, les Amériques n’ont pas encore été foulées par Christophe Colomb. Le jeune garçon de quatorze ans se lance alors dans une aventure rocambolesque qui l’amène au cœur de l’Inquisition espagnole. Un roman où l’humour juif se jumèle avec élégance à la critique des persécutions de l’époque.

En librairie depuis le 26 février

Cinéma

Bohemian Rhapsody

Photo courtoisie

C’est un grand retour sur la vie du chanteur iconique Freddie Mercury que les réalisateurs Bryan Singer et Dexter Fletcher opèrent avec le film Bohemian Rhapsody. À travers sa personnalité forte et ses prises de risques nombreuses, on revient sur les débuts du célèbre groupe Queen, dans l’Angleterre des années 1970. Un véritable tour d’horizon d’une musique et d’un homme aux répercussions planétaires.

Disponible sur Illico depuis le 12 février

Balado

Debouttes!

Photo courtoisie

Écrit et réalisé par Jenny Cartwright, ce balado documentaire retrace l’action politique du Front de libération des femmes (FLF), survenue le 6 mars 1971. Alors que se joue le procès du felquiste Paul Rose, sept militantes prennent d’assaut le jury pour dénoncer l’interdiction faite aux femmes de siéger sur un jury au Québec. Construit à partir de textes de l’auteure et comédienne Marjolaine Beauchamp, Debouttes! revient sur un moment phare de la lutte féministe au Québec.

Disponible dès aujourd’hui sur debouttes.telequebec.tv