Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Le match parfait

Photo courtoisie

Si vous êtes fanatique de gastronomie, ce nouveau livre unique de recette est conçu pour vous. La sommelière Jessica Harnois et la styliste culinaire Sonia Lizotte unissent leur force pour vous offrir plus de 100 recettes savoureuses pour toutes les occasions avec accord met-vin. Pour vous faciliter la lecture, l’ouvrage est divisé selon les pastilles de goût de la SAQ, soient délicat et léger, fruité et vif ou encore aromatique et souple. La plupart des vins sélectionnés sont accessibles et faciles à trouver. On adore la diversité des recettes proposées, cuisinées à partir d’ingrédients de notre frigo. *Sorti le 6 mars

Je sors

THÉÂTRE

Le Brasier

Photo courtoisie

Le dramaturge David Paquet nous plonge dans un récit poignant avec l’œuvre Le Brasier, qui fait écho de l’enfance traumatisante de six individus. Réunis sur scène, Claudette, Claudie, Claudine, Carole, Clément et Caroline tentent du mieux qu’ils peuvent de se reconstruire à l’âge adulte. Les anecdotes familiales et les secrets sombres refont toujours surface. Entre comédie noire et drame, cette pièce est une réelle incursion à l’humanité et aux émotions franches. *Ce soir à 18h30 à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

CONCERT

Salut à Bécaud et Aznavour

Photo courtoisie

Gilbert Bécaud et Charles Aznavour revivent à travers leurs grandes chansons, revisités par les interprètes Philippe Berghella et Manuel Tadros. Accompagnés par six musiciens sur scène, les deux chanteurs rendront hommage à ces deux monuments de la chanson française avec des titres comme Et maintenant, Hier encore, Je te réchaufferai, L’important c’est la rose, Le jour où la pluie viendra et d’autres. *Aujourd’hui à 13h30 au Cabaret du Casino de Montréal, 1 Avenue du Casino

THÉÂTRE

Parce que la nuit

Photo courtoisie

Inspirée de la vie et de l’œuvre de l’artiste américaine Patti Smith, cette pièce retrace les grandes lignes de sa vie et de ses rencontres marquantes. En plein cœur des revendications sociales et du début du mouvement punk, au milieu des années 70, elle déménage à New York, où elle façonne son art, adhère à la contre-culture et définit son désir profond de liberté et de révolte. * Ce soir à 19h à l’Espace Go, 4890 boulevard Saint-Laurent

CINÉMA

Mon grand-père est un extraterrestre

Photo courtoisie

En grande première mondiale, dans le cadre du Festival international des films pour enfants de Montréal, le long métrage Mon grand-père est un extraterrestre, nous plonge dans l’aventure extraordinaire d’Una, qui est témoin du kidnapping de son papy par les extraterrestres. En rentrant chez elle, elle découvre que ce dernier est un extraterrestre lui-même et qui lui avait caché aussi l’existence de son pilote-robot. La fillette a maintenant 24 heures pour retrouver son grand-père, avec l’aide du robot grognon. *Aujourd’hui à 14h15 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

EN VILLE

Maripier Morin barista d’un jour

Photo courtoisie

Envie de rencontrer Maripier Morin? Si oui, pour la bonne cause, elle se transformera en barista et vous préparera votre café, au Café Vasco da Gama. Chaque boisson apprêtée par l’animatrice vise à ramasser des dons pour la Fondation des Étoiles, qui soutient la recherche sur les maladies infantiles. De plus, l’établissement du groupe Ferreira offrira 30 pour cent de rabais sur tous les types de café, durant tout le mois de mars. *Aujourd’hui de 8h à 11h au Café Vasco da Gama, 1472 rue Peel

Je reste

DVD

Le retour de Ben

Photo courtoisie

L’actrice Julia Roberts se plonge dans le rôle de Holly, une mère qui doit faire face au retour de son fils Ben. Pris avec de graves problèmes de toxicomanie, le jeune homme est en cure de désintoxication, mais décide de prendre une pause, pour visiter sa famille. Celle-ci a son fils à l’œil, mais les risques de récidives sont bel et bien là et causent bien des frictions au sein de la famille. *Sorti le 5 mars

TÉLÉ

Projection privée

Photo courtoisie

La comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc pilote le nouveau magazine Projection Privée où elle accueille dans une salle de cinéma, des personnalités publiques qui revivent sur grand écran, les moments marquants de leur propre vie. Parmi les vedettes qui se sont prêtées au jeu on retrouve Guylaine Tremblay, Gildor Roy, Joël Legendre, Chantal Lacroix, Anick Lemay et bien d’autres. *Ce soir à 19h30 à Canal Vie

LIVRE

Partir de rien

Photo courtoisie

Les éditions Ta Mère lance le premier récit de l’auteure Maude Nepveu-Villeneuve, intitulé Partir de rien. Les deux héroïnes du roman Chloé et Almée sont de grandes amies. L’histoire débute alors qu’elles fuient leur village. À leur retour, elle retrouve la petite ville complètement vidée. C’est ainsi qu’elles s’installent au bord de la mer, accompagnées de leur lièvre Oreste et qu’elles découvrent le sens de responsabilité à travers la colocation, le travail et le passage de l’âge adulte. *Sorti le 5 mars