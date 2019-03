Je vois bleu

Vous savez cette grosse poubelle bleue qu’on utilise pour le recyclage ? La mienne a une âme satanique et, je le constate, elle est sur mon cas, elle m’attaque.

Début janvier, alors que je roulais la bleue de la maison jusqu’au bord de la route, une roue a bloqué à cause de la glace. J’ai glissé et je suis tombé directement sur les deux genoux. À genoux devant une poubelle, rien n’est plus humiliant. J’ai refait un bout de conversation avec le ciel.