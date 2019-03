Jesperi Kotkaniemi laissé de côté

LOS ANGELES | Il fallait s’attendre à ce que ça se produise à un moment ou l’autre. Pour la première fois depuis son arrivée dans la LNH, Jesperi Kotkaniemi sera rayé de la formation.

Claude Julien a confirmé cette décision au terme de l’entraînement matinal de l’équipe. Toutefois, au cours de cette même séance, des indices avaient déjà laissé présager que la recrue regarderait le match contre les Kings depuis la passerelle.

D’abord parce que c’est Jordan Weal qui se trouvait au centre de Jonathan Drouin et de Joel Armia puis parce que Kotkaniemi n’a pas été invité à prendre part aux exercices réservés aux membres de l’attaque massive.

«Avec le camp des recrues et les matchs préparatoires, il a joué beaucoup, beaucoup de hockey depuis le début de la saison. On trouve qu’il a ralenti depuis quelques semaines. On veut lui donner la chance de récupérer», a expliqué l’entraîneur du Canadien.

«En Europe, il n’y a pas autant de matchs. L’an dernier, il m’a dit que, au total, il avait approché les 90 matchs. Il est probablement déjà rendu à ça. Et il reste encore beaucoup de hockey à jouer», a-t-il poursuivi.

Rien de négatif

Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’emballent. Les partisans du Canadien ne se sont pas gênés pour vilipender l’entraîneur-chef.

Au même moment, Julien poussait sa réflexion un peu plus loin.

«C’est tout à fait normal pour un jeune de 18 ans qui a joué plus de hockey que tous les autres. Il n’y a rien de négatif dans cette décision. Au contraire. On veut l’aider à terminer la saison en force», a-t-il indiqué.

«On veut lui donner l’occasion de se reposer. On veut s’assurer de retrouver un bon joueur de hockey et non pas un joueur qui a l’air fatigué et qui n’est pas à point», a-t-il ajouté.

En 66 matchs, le choix de premier tour du Tricolore en juin dernier a inscrit 11 buts (tous au Centre Bell) et ajouté 21 mentions d’assistance. Ses 32 points le placent au sixième rang des marqueurs chez les recrues, sur un pied d’égalité avec Brady Tkachuk.

Même si le jeune homme a récolté deux points à ses trois derniers matchs, Julien avait remarqué un ralentissement.

«Ça se voyait. Quand ça allait bien, il créait des choses. Dernièrement, il ne crée pas beaucoup. Il avait la rondelle sur son bâton et ça n’aboutissait pas à grand-chose. Ce sont des signes de fatigue physique et mentale», a-t-il insisté.

Price devant le filet

Outre Weal, qui fera ses débuts avec le Canadien en affrontant l’une de ses anciennes formations, Julien n’apportera aucune modification.

Carey Price prendra place devant le filet, même s’il a dû combattre un virus, hier. Il verra de l’action dans un 15e match consécutif.

Mike Reilly, Nicolas Deslauriers, Charles Hudon et Matthew Peca accompagneront Kotkaniemi sur la passerelle.

Formation du Canadien lors de l’entraînement matinal

Tatar-Danault-Gallagher

Byron-Domi-Shaw

Drouin-Weal-Armia

Lehkonen-Thompson-Weise

Mete-Weber

Benn-Petry

Kulak-Folin

Price

Niemi