La maison de Joé Juneau détruite par un incendie à Saint-Raymond

L’ancien hockeyeur de la Ligue nationale Joé Juneau a vécu un drame épouvantable la nuit dernière, puisque sa maison située près du lac Sept-Îles, à Saint-Raymond, a été détruite par un incendie.

«C’est avec énormément de tristesse et d’émotion que nous avons vécu l’incendie et la perte totale de notre maison familiale au lac Sept-Îles. C’était une soirée et une nuit infernales où une énorme partie de nos vies est partie en flammes, en quelques heures à peine. Mais le plus important est que tout le monde soit en vie et que personne n’ait été blessé dans cette tragédie», a écrit l’homme de 51 ans sur sa page Facebook.

«Bravo aux équipes de pompiers de Saint-Raymond, Sainte-Catherine et Saint-Basile qui ont combattu l’incendie pendant plus de 12 heures», a-t-il ajouté.

Les causes du brasier demeurent inconnues.

Juneau a notamment porté l’uniforme du Canadien de Montréal lors de ses trois dernières saisons dans la LNH. Au cours de sa carrière, il a inscrit 572 points, dont 156 buts, en 828 matchs du calendrier régulier.