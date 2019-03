«L'alcoolisme fait partie de ma vie» -Ben Affleck

Ben Affleck n’a pas honte de sa lutte contre l'alcoolisme, admettant que cela fait maintenant partie de sa vie. La star de Good Will Hunting est allée en cure de désintoxication tout au long de sa vie adulte et a terminé un programme de 40 jours en 2018, après une rechute publique.

Malgré ses problèmes d'addiction, il est fier d'être capable de demander de l'aide quand il en a besoin.

«Certaines personnes sont en quelque sorte mal à l'aise, mais cela ne me dérange pas vraiment de parler d'alcoolisme», a-t-il déclaré dans l'émission matinale américaine Today, lundi, alors qu'il faisait la promotion de son nouveau film, Triple Frontier, avec Charlie Hunnam.

«Être alcoolique fait partie de ma vie, c'est une chose à laquelle je dois me confronter. Cela ne doit pas nécessairement engloutir toute mon identité et traduire tout ce que je suis, mais c'est une chose sur laquelle je dois travailler. Je savais que j'avais un problème, je voulais vraiment y remédier et j'en suis fier», a poursuivi l’acteur.

Ben Affleck a trois enfants avec son ex-épouse Jennifer Garner, et il admet que sa motivation pour continuer à se battre, c'est que sa famille reste unie. «Ça vous concerne vous, votre vie, votre famille», a-t-il expliqué.

Les deux stars ont officiellement mis fin à leur mariage de 12 ans en 2018 et, maintenant qu'ils sont séparés, l'acteur est heureux de leur nouvelle relation, de la façon dont ils élèvent leurs enfants et de leur amitié.

«J'espère que je suis un très bon père, a-t-il lancé alors qu'il chantait les louanges de Jennifer Garner. Je fais tout mon possible. J'ai de la chance qu'ils aient une bonne mère et qu'elle aide beaucoup à faire en sorte que notre façon de les éduquer se passe le mieux possible. Je pense que les papas sont tellement importants pour les enfants et c'est notre responsabilité d'être là pour eux, d'être présents, attentionnés, attentifs, de faire partie de leur vie, d'y être comme des mamans. [La parentalité est] la principale préoccupation de ma vie. C'est ce qui me rend heureux. Le reste, ça vient après.»