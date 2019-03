Les autobus d'exo bientôt suivi par GPS

Les utilisateurs du transport en commun de la Communauté métropolitaine de Montréal pourront bientôt suivre en temps réel le déplacement des autobus d'exo sur leur territoire.

L'organisme gérant le transport en commun en banlieue de Montréal a annoncé, mardi, qu'il procèdera au cours de l'année 2019 à l'installation d'équipements de géolocalisation dans ses autobus, en commençant par ceux de la Vallée du Richelieu.

«Grâce à ce système développé et exploité par exo, les usagers pourront planifier leurs déplacements et localiser sur une carte les autobus de leur ligne, en plus d’être informés des prochains arrêts une fois à bord», a fait savoir exo par communiqué.

En plus de pouvoir fournir un meilleur service à ses clients en les aidant à planifier leurs déplacements, exo estime que l'implantation de ce système lui permettra de mieux réagir lors de perturbation de service et de mieux évaluer la performance de son réseau.

Le nouveau système d'aide à l'exploitation et à l'information aux voyageurs permettra aussi d'uniformiser ceux hérités des anciens conseils intermunicipaux de transport.

Le ministre fédéral des Transports, François-Philippe Champagne, a souligné l'importance de ce nouveau service. «De tels investissements dans les systèmes de transports en commun permettent aux résidents de passer moins de temps dans le trafic en se rendant au travail et davantage de temps de qualité avec leur famille», a-t-il indiqué par communiqué.