Patrick Groulx se confie sur la «journée la plus difficile de sa vie»

L’humoriste et animateur Patrick Groulx s’est confié mardi sur la «journée la plus difficile de sa vie», celle où il a dû annoncer à ses enfants que lui et leur mère se séparaient.

Les enfants de Patrick Groulx étaient âgés de 6 et 8 ans lorsque le couple a pris la décision de se séparer.

«Ça a été la journée la plus difficile de ma vie. J’ai encore de la misère à parler de ce moment-là, a dit l’humoriste avec les larmes aux yeux sur le plateau de Deux filles le matin. J’avais l’impression que je les abandonnais, que je n’étais pas un bon père, même si j’étais allé au bout de cette affaire-là et que j’étais préparé.»

La famille s’était offert un voyage en Jamaïque dans le but de passer un bon dernier moment ensemble et de rendre l’annonce de la nouvelle plus douce pour les enfants. Mais Patrick Groulx admet que sur les plages paradisiaques ou au Québec, il n’est jamais facile de faire de la peine à ses enfants.

«Six gin tonics plus tard, je me suis dit que j’allais être capable de leur en parler, lance-t-il. J’ai essayé d’être fort, mais c’est terrible. Je trouve qu’il y a une violence là-dedans, d’annoncer ça à un enfant qui aime tellement ses deux parents.»

N’empêche, Patrick Groulx estime que son couple est parvenu à mettre les enfants d’abord et à bien gérer leurs différends.

«Je sais qu’il y en a qui sont en colère, mais un moment donné, il faut vraiment passer à un autre appel et être responsable. On s’est aimé pendant dix ans, ça ne se peut pas que du jour au lendemain on se déteste», raisonne-t-il.