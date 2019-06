Préparez ce délicieux Snapie! de Poulet cordon bleu, présentée par SB Cuisine.

POULET CORDON BLEU

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

4 poitrines de poulet du Québec, en portefeuille

4 tranches de jambon blanc

4 bâtonnets de cheddar

2 pincées d’origan

60 ml (4 c. à table) farine

2 œufs, battus

250 ml (1 tasse) chapelure Panko

Qs d’huile de cuisson

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 190 °C (375 °F).

ÉTAPE 2

Dans l'ouverture de chaque poitrine de poulet, disposez une tranche de jambon et un bâtonnet de fromage.

ÉTAPE 3

Salez, poivrez, saupoudrez l’origan puis enfarinez les poitrines.

ÉTAPE 4

Plongez chaque poitrine enfarinée, dans les œufs battus, puis dans la chapelure, pour les enrober.

ÉTAPE 5

Dans une poêle chaude, dans 1’’ d’huile chaude, faites colorer les poitrines.

ÉTAPE 6

Sur une plaque allant au four et recouverte d'un tapis en silicone, disposez les poitrines puis laissez cuire au four, 20 minutes.

ÉTAPE 7

Servez, accompagné de purée de pommes de terre et d’une salade verte.