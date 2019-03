Power rachète en gros

Power Corporation et deux de ses filiales procéderont à un important rachat d’actions qui pourrait atteindre 5 G$ afin de profiter, entre autres, de leurs faibles cours en Bourse.

La Great-West prévoit de racheter jusqu’à 2 G$ de ses actions pour les annuler. Son actionnaire de contrôle, la Financière Power, participera à l’opération de façon plus importante que son poids relatif dans l’assureur, ce qui se traduira par une « légère diminution » de son actionnariat.

Ce rachat massif d’actions « représente une bonne utilisation de nos ressources en capital dans le contexte actuel du marché », a déclaré dans un communiqué Paul Desmarais jr., président du conseil et cochef de la direction de Power Corporation.

« Avec un niveau substantiel de capital accumulé et des cours boursiers déprimés », Power tente d’« atténuer l’impact sur les profits de la vente des activités américaines d’assurance vie de la Great-West tout en retournant une somme importante aux actionnaires », a commenté l’analyste John Aiken de Barclays.

Annoncée en janvier, la vente des activités américaines d’assurance vie fera entrer environ 1,6 milliard $ dans les coffres de la Great-West, mais réduira les profits futurs de l’entreprise de Winnipeg. Avant cette transaction, Power Corporation, la Financière Power et la Great-West disposaient déjà de liquidités de plus de 15 G$.

Au cours des 52 dernières semaines, les titres de la Great-West et de la Financière Power ont reculé d’environ 10 %, alors que ceux de Manuvie et de Sun Life ont fléchi de 6 et 5 % respectivement. En revanche, l’action de Power Corporation a perdu moins de 4 %.