Rencontre avec Lenni-Kim

Artiste adulé des adolescents en France, Lenni-Kim, jeune chanteur de 17 ans, n'oublie pas ses racines et se produira sur la scène du théâtre Corona le 6 avril.

Il est d'ailleurs présentement au Québec pour la composition de son deuxième album. Sabrina Cournoyer en a profité pour le rencontrer dans son studio.

On reste dans la musique locale avec le dévoilement du dernier clip de Seba et Horg. Dans Tamdilidididame, le duo québécois allie rap et cabane sucre, tout un programme!