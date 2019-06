Saisir sa chance : quand le sport rencontre l'entrepreneuriat

Le footballeur Hassoun Camara et Benoît Chalifoux, responsable du programme de baccalauréat en administration à l'ESG UQAM, nous parlent du livre Saisir sa chance : quand le sport rencontre l'entreprenariat, dans lequel il établissent un parallèle évident entre le parcours – et les qualités – d'un athlète de haut niveau et celui d'un entrepreneur.

Tout entrepreneur ou fondateur de start-up doit composer avec les idées reçues ou chercher des modèles de réussite là où il n'y en existe pas. Se fier à son instinct, savoir se démarquer au bon moment, se servir du stress ou d'une expérience d'échec comme moteur de motivation sont autant de compétences qui s'acquièrent grâce au travail et à la persévérance.

Chaque chapitre propose un double récit : une étape du parcours du footballeur Hassoun Camara suivie d'une analyse de ses habiletés qui sont transposables en entrepreneuriat.