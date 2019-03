Sansdrick présente finalement sa mystérieuse blonde au public

Décidément, les ex-participants d’Occupation double ne chôment pas côté cœur et le dernier à se confier concernant sa vie amoureuse est Sansdrick Lavoie, l’ex de Pézie.

On se souvient de l’ampleur qu’avait prise le fameux triangle amoureux Pézie-Olivier-Sansdrick l’automne dernier, atteignant des proportions si ingérables que Sansdrick avait dû s’expliquer en «story» Instagram et avait laissé entendre qu’il était en couple avec quelqu’un.

Alors qu’il avait choisi de garder l’identité de sa douce secrète durant les derniers mois, le jeune homme semble désormais prêt à s’afficher publiquement avec sa copine. L’identité de la jeune femme qui a conquis le cœur de l’influenceur? Une certaine Andréanne Lapointe, qui travaille au Beach Club comme animatrice.

Elle a d’ailleurs partagé des images en compagnie de son copain qui célébrait le lancement de son émission à Canal Vie, Faites-nous la cour.

Sansdrick s’est d’ailleurs confié plus longuement au sujet de sa douce à Envedette.ca et a indiqué qu’elle et lui s’étaient rencontrés au Beach Club à l’été 2018, alors qu’il conduisait le VR dans lequel elle filmait des capsules. Cute!