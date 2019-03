Shannen Doherty anéantie par la mort de Luke Perry

Shannen Doherty a été profondément affectée par la disparition de Luke Perry. Elle a pris le temps de rendre un long et émouvant hommage à son ancien camarade de Beverly Hills, décédé lundi matin après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) la semaine dernière.

Tard lundi soir, elle a publié un communiqué sur le site du magazine People.

«Je suis sous le choc. J'ai le cœur brisé. Anéantie par la perte de mon ami. J'ai tellement de souvenirs avec Luke qui me font sourire et qui sont à jamais gravés dans mon cœur et mon esprit. Luke était un homme intelligent, discret, humble et complexe avec un cœur en or et une intégrité et un amour infinis», a-t-elle écrit, révélant que les anciens amoureux à l'écran avaient renoué contact suite au cancer du sein de l'actrice, diagnostiqué en 2015.

«Luke m'a contactée pendant que je me battais contre le cancer et nous avons repris les choses là où nous les avions laissées, bien que plus vieux et plus sages, mais cette connexion est restée intacte, a-t-elle ajouté. Il existe un type particulier d'amour pour une personne avec qui vous partagez une expérience, comme nous avec Beverly Hills, et bien sûr avec la vie en général. Luke et moi avons travaillé sur des idées de série pour nous. Nous voulions retravailler ensemble et créer quelque chose de spécial et de significatif pour nos fans à ce stade de notre vie. Il me manquera chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Luke aimait sa famille. Il parlait constamment de ses enfants et ils étaient sa fierté. Il m'a souvent montré des vidéos d'eux. Ils étaient son cœur et pour lui, son plus grand accomplissement.»

L'actrice s'est également rappelée la dernière fois qu'elle a vu l'acteur disparu. «Il y a quelques semaines, en février, Luke et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner (...) Il a choisi le restaurant parmi ceux qui acceptaient son chien. Je suis entrée et je l'ai trouvé, souriant, avec son chien Penny et un coussin sous la table, aussi heureux que possible. Je n'oublierai jamais, et ça va me manquer, Luke en train de me regarder avec son sourire et en train de me dire: ''Shan" », a-t-elle confié.

Tori Spelling, qui a joué aux côtés de Luke Perry et Shannen Doherty dans Beverly Hills, a été prise en photo les yeux remplis de larmes après l'annonce de la nouvelle de la mort de son ancien camarade, lundi, et a ensuite publié une déclaration.

«Je suis sous le choc et j'ai le cœur brisé, a-t-elle déclaré à People. Luke était l'un des êtres humains les plus gentils et les plus humbles que je connaisse. Je suis reconnaissante pour les années d'amitié que nous avons eues. Il faisait partie de ma famille, un protecteur et un frère. Je suis désolée pour cette perte que tout le monde traverse.»