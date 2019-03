Un politicien, ça n’a pas de colonne», déplore un ex-membre des Témoins de Jéohvah

Jean Sébastien Lozeau, qui a passé une partie de sa jeunesse dans les Témoins de Jéhovah, déplore la décision du gouvernement Legault de ne pas enquêter sur les groupes religieux poursuivis pour agressions.

• À lire aussi: Les Témoins de Jéhovah poursuivis pour agressions

«Je n’ai pas le choix de dire qu’un politicien, ça n’a pas de colonne», a lancé l’auteur du livre Réveillez-moi! Une enfance chez les Témoins de Jéhovah à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio.

«Quand tu veux être le boss du Québec, tu peux en dire plein [de belles paroles]. Mais quand c’est le temps de passer à l’action et de faire des choses concrètes, oh! que c’est difficile.»

ÉCOUTEZ l'entrevue complète de Jean Sébastien Lozeau à On n'est pas obligé d'être d'accord:

Rappelons que la Coalition Avenir Québec (CAQ) a annoncé revenir sur sa position de mettre sur pied une commission parlementaire sur les dérives sectaires de groupes religieux.

M. Lozeau s’explique mal ce revirement, lui qui en avait discuté il y a moins d’un an avec le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion Simon Jolin-Barrette. «Même pas un an plus tard, son patron [François Legault] dit qu’il n’y aurait pas d’enquête sur les groupes sectaires et religieux. C’est d’une incohérence», a-t-il regretté.

En entrevue avec Sophie Durocher sur QUB radio, l’ex-membre des Témoins de Jéohvah a également reproché aux politiciens d’utiliser les mêmes méthodes que les sectes.

«La méthode des sectes (...), c’est de manipuler les gens, a-t-il insisté. Et j’aimerais dire le contraire, mais en politique, c’est la même méthode. Ces gens-là [les politiciens], c’est certain qu’ils ne veulent pas dénoncer [les méthodes qu'eux-mêmes] utilisent.»