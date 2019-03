Un resto de cuisine italienne et végétalienne ouvre ses portes cette semaine dans le Mile-End

Un petit nouveau prépare son ouverture sur la rue Bernard, plus précisément dans l’ancien local du restaurant Pier 66.

Restaurant Radis est en fait le tout nouveau projet de la chef Ève-Marie Gobeil Beaucage qui est derrière Atelier Vegana, un service de traiteur végane qui offre aussi plusieurs cours de cuisine.

L’ouverture du restaurant est prévue pour le jeudi 7 mars. Pour l’instant, Restaurant Radis ne sera ouvert que pour l’heure du lunch ainsi que le brunch du dimanche. Dès que l’établissement recevra son permis d’alcool, les heures d’ouverture seront prolongées pour que les végétaliens qui adorent la bouffe italienne puissent en profiter au maximum.

Le menu que propose la chef pour son «soft opening» est très alléchant. On y retrouve un crostini avec fromage doux végétalien et poivrons rôtis, un rösti avec crème fraîche de cajous avec carottes au miso blanc fumé et caviar végétal, ou encore des bombolinis pour le dessert.

Dès que le Restaurant Radis aura son permis, l’offre alimentaire sera accompagnée d’une fabuleuse carte de vins nature ou de culture biodynamique.

Bref, une nouvelle adresse prometteuse pour le Mile-End!

Restaurant Radis

361 rue Bernard Ouest

