Une tempête hivernale a causé environ 26 millions $ en dommages

MONTRÉAL – La tempête hivernale qui a frappé le Québec du 23 au 25 janvier dernier a causé des dommages d’environ 26 millions $, a fait savoir le Bureau d’assurance du Canada (BAC).

Cette tempête hivernale avait frappé fort dans la région de Québec, ainsi qu’à Montréal où plusieurs routes avaient été inondées en raison d'importantes chutes de neige, de la pluie verglaçante, de la pluie et des vents violents.

Environ 42 000 clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité, a rappelé le BAC en soulignant que la plupart des dommages sont survenus le 24 janvier.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse avaient aussi été affectés par cette tempête. Des vents violents ont entraîné des pannes de courant et des pluies abondantes ont également causé des inondations importantes dans plusieurs régions, qui ont causé des évacuations et des fermetures de routes.

Au total, cette tempête hivernale a causé des dommages assurés de plus de 39 millions $ dans l'Est du Canada, selon une étude de Catastrophe Indices and Quantification Inc. relayée mardi par le Bureau d'assurance du Canada mercredi.

«Pour chaque dollar versé en indemnités d'assurance pour les résidences et les entreprises, le BAC estime que les gouvernements canadiens versent 3 $ pour réparer les infrastructures publiques endommagées par le mauvais temps», a-t-on indiqué dans un communiqué.

Le BAC milite d’ailleurs pour un accroissement des investissements de tous les ordres de gouvernement afin d’atténuer les répercussions futures des conditions climatiques extrêmes et renforcer la résilience face à leurs effets dévastateurs.

Entre autres, le BAC «recommande de nouvelles infrastructures pour protéger les collectivités des inondations et des incendies, l'amélioration des codes du bâtiment, une meilleure planification de l'aménagement du territoire et des mesures incitatives pour cesser le développement résidentiel et commercial dans les zones à risque élevé».