Vous devez absolument voir ce documentaire sur «Dirty John» pour connaître toute la vérité

Si vous avez vu la série Dirty John, vous voulez probablement en savoir plus et êtes curieux de voir les vrais visages derrière cette tragédie. Par chance, un documentaire sur Netflix permet maintenant tout cela!

Suite au succès monstre du balado du même nom en 2017, la chaîne de télévision Bravo a produit une série de 8 épisodes qui démontre, de façon dramatisée, les événements qui ont éventuellement culminé vers la mort de l'un des protagonistes.

Dirty John raconte l’histoire réelle de Debra Newell, une designer d’intérieur prospère qui, en 2014, a rencontré un médecin attirant du nom de John Meehan par le biais d’un site de rencontre.

Les deux sont très rapidement tombés en amoureux, malgré le fait que les deux filles de Debra, Veronica (Jacquelyn dans la vraie vie) et Terra, détestaient John de tout leur cœur.

Contre le gré de toute sa famille, Debra a déménagé avec John après seulement quelques semaines de fréquentation, et elle l'a même épousé en secret.

De plus en plus éloignées de leur mère, les filles de Debra ont décidé de creuser dans le passé de John.

Cette quête a révélé non seulement des mensonges, comme le fait qu’il n’est pas vraiment médecin, mais plutôt infirmier, mais aussi de multiples accusations de crimes, comme harcèlement et vols de drogue.

Pour ceux qui, comme nous, ont dévoré les 8 épisodes et qui en redemandent, Netflix vient tout juste de sortir un documentaire à ce sujet: Dirty John, The Dirty Truth.

Le film montre non seulement des entrevues avec les vraies Debra et Terra, mais aussi avec plusieurs ex de John. Le documentaire offre en plus une tonne d’informations supplémentaires qui ne font pas partie de la série.

Voyez la bande-annonce de Dirty John, The Dirty Truth:

