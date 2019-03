Vous pourrez manger à petits prix dans ces 17 restaurants de Griffintown ce mois-ci

Un tout nouveau festival gourmand fait son apparition dans le paysage montréalais du 7 au 17 mars prochain.

Il s’agit du Festival G.! Ce nouveau rendez-vous gourmand est un projet de la SDC-Les Quartiers du Canal et a pour but de mettre en lumière la créativité des cuisines de Griffintown.

Certains restaurants offriront un brunch gourmand ou encore la formule 5@7 branchés à 17$ ou 22$. D’autres suggèreront l’expérience complète de soir avec une table d’hôte. Pour celles-ci les prix varient entre 22$ et 52$ selon l’établissement. Peu importe l’expérience que vous déciderez de vivre, sachez qu’une consommation vous sera offerte!

Les foodies pourront donc profiter d’expériences culinaires à rabais dans 17 des restaurants de ce quartier. Les établissements participants sont les suivants :

En plus de vous permettre de sauver des sous, le Festival G. servira aussi à amasser de l’argent pour la Fondation des étoiles. Pour chaque client ayant profité de l’évènement, la SDC s’engage à remettre 1$ à la fondation et les restaurateurs 1$ à 3$. Ça veut donc dire que vous mangerez pour la bonne cause!

Festival G.

Du 7 au 17 mars 2019

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!