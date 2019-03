LUSSIER, Jacqueline



Le 3 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Jacqueline Lussier, mère de feu Daniel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guylaine (Jean-Guy), Chantal (feu Mario et son conjoint actuel Marco) et Steve (Nathalie), ses petits- enfants Guillaume, Audrey, Karina, Mélodie, Francis, Vincent, Anabelle, Elizabeth et Olivier, ses frères Jean-Paul et Ernest, le père de ses enfants Rosaire, sans oublier France ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 mars 2019 dès 9h en l'église de Sainte-Julie. Les funérailles suivront à 11h.La famille tient à remercier toute l'équipe du CHSLD des Seigneurs de Boucherville pour les bons soins ainsi que son copain Henri pour son accompagnement.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeanne-Crevier.TÉLÉCOPIEUR : (450) 467-9468www.salondemers.com