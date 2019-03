BLAIN, Johanne



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Johanne Blain, survenu le 4 mars 2019 à Terrebonne. Elle était la conjointe bien-aimée de Daniel Forest. Elle rejoint sa soeur Linda.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses filles Julie (Normand) et Caroline (Geoffroy), ses petits-fils Laurent, Arnaud et Jérôme, ses beaux-fils David et Jérémy, sa soeur Guylaine, son frère Claude, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 10 mars 2019 de 12h à 19h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole au salon à 19h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.