GRATON, Michel



À Montréal, le 1er mars, à l'âge de 61 ans, est décédé Michel Graton, époux de Danielle Beauregard.Outre son épouse il laisse dans le deuil sa mère Jacqueline Graton, ses filles Gabrielle et Marie-Christine (Omar), ses petits-enfants Samuel, Jacob, Camelia, Sara et Safia, son frère Richard (Nathalie), son neveu Yannick, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux autres neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexe:le dimanche 10 mars dès 11h; une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30 au salon.Au lieu des fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.