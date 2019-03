CHARBONNEAU, Édouard



À Sainte-Thérèse, le 19 février 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Édouard Charbonneau, époux de feu Angèle Dubois.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Luc Robitaille) et Sylvain, sa petite-fille Emmanuelle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 15 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi 16 mars dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi 16 mars à 11h en l'église Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.