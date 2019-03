10 ans réclamés pour une vengeance

La Couronne réclame jusqu’à 10 ans de détention pour un jeune homme qui a utilisé sa voiture « comme une arme » pour blesser sa mère et tuer l’ami de celle-ci.

Keven Savard

Coupable Photo Facebook

Keven Savard était animé par une soif de vengeance lorsqu’il a pourchassé et percuté l’automobile dans laquelle sa mère Chantal Paradis était passagère, a plaidé Me Pierre-Olivier Gagnon, mercredi, réclamant entre huit et dix ans de pénitencier.

L’homme de 25 ans a foncé volontairement dans le pare-chocs arrière de la Pontiac Sunfire conduite par Jocelyn Plante, dans la nuit du 1er au 2 février 2018, à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay.

Tous phares éteints, il a répété cette manœuvre à trois reprises, faisant ainsi perdre le contrôle au conducteur de 62 ans.

La voiture a fini sa course enroulée autour d’un poteau.

Le sexagénaire, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été tué, alors que sa passagère a eu le poignet droit fracturé.

Paniqué, Keven Savard a fui les lieux.

Le jeune homme a contacté son père pour lui avouer qu’il croyait avoir tué sa mère.

« Ce n’est pas un crime d’insouciance où quelqu’un a volontairement consommé de l’alcool [et pris le volant par la suite]. La victime était ciblée », a fait valoir le procureur de la Couronne, qualifiant la voiture « d’arme » dans ces circonstances.

C’est que dans les heures précédant la poursuite, Keven Savard et sa mère ont eu une violente altercation physique.

La dame a pris son fils à la gorge et un ami a dû intervenir pour les séparer.

Savard a quitté les lieux, en demandant à son ami de l’aviser lorsque sa mère partirait.

« Je le pogne »

Quand Jocelyn Plante est venu chercher Chantal Paradis, l’accusé les a pris en chasse.

« Je le suis, je le pogne », a-t-il écrit à son ami.

Keven Savard a plaidé coupable à des chefs d’homicide involontaire et de délit de fuite causant la mort et des lésions en août dernier, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Son avocat réclame quant à lui une peine de quatre ans d’incarcération.

« M. Savard a subi la violence psychologique de sa mère de façon récurrente. Ce soir-là, ç’a explosé », a plaidé Me Louis-Philippe Mercier.

Le juge Bertrand St-Arnaud tranchera en avril.