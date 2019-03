11 nouveaux restos à essayer aussitôt que vous avez le temps

Vous êtes à la recherche d’un restaurant où manger avec votre gang ce week-end, ou bien où sortir entre amoureux juste pour le fun? Ça tombe bien, car il y en a une tonne de petits nouveaux forts intéressants qui ont vu le jour depuis le début de l’année 2019.

Voici donc une liste de 11 adresses dans laquelle piger pour une prochaine sortie au resto!

1. Le Flamant

Ce tout nouveau restaurant d’Hochelaga-Maisonneuve propose une cuisine haut de gamme à prix abordable et où les produits locaux sont en vedette. Le décor du local est également magnifique avec sa cuisine ouverte au milieu du restaurant ainsi que son menu affiché au mur en lettres de jouets pour enfants!

4043, rue Ontario Est, Montréal



2. Le Golden Dragon

La gang derrière le Red Tiger, le Miss Wong, le Blossom et le Kamehameha ont récemment ouvert un tout nouveau projet sur la Rive-Sud. Le Golden Dragon est un très cool «spot» où aller prendre un verre entre amis et manger des dumplings!

7800, boulevard Taschereau, Brossard



3. Restaurant Radis

Le Restaurant Radis fait partie de la vague végane qui déferle actuellement sur Montréal. Cette toute nouvelle adresse propose une cuisine italienne qui est aussi végétalienne. C’est la chef Ève-Marie Gobeil Beaucage de Atelier Vegana, un service de traiteur végane, qui est derrière ce nouveau projet.

361, rue Bernard Ouest, Montréal



4. Bistro Tendresse

L’une des ouvertures les plus attendues de 2019 était ce bistro végane situé dans le Village. Maintenant que l’endroit est ouvert, il ne déçoit pas! Le décor est sublime, l’ambiance est très agréable et le menu «test» est succulent! Ça promet pour la suite des choses.

1259, rue Sainte-Catherine Est, Montréal



5. Code Vert

Le restaurant végane a ouvert ses portes officiellement le 12 février dernier dans un local de la rue Bishop, au sud de Saint-Catherine. Chez Code Vert, vous pouvez déjeuner, dîner, souper, bruncher, prendre une collation ou siroter un smoothie pour un petit boost d’énergie. C’est aussi un bel endroit où se rejoindre pour un 5 à 7 entre collègues ou amis!

1216, rue Bishop, Montréal



6. Le Kitchen

Le comptoir prêt à manger a ouvert une toute nouvelle succursale à Saint-Henri dernièrement. Vous y trouverez les mêmes plats santé que l’adresse dans Griffintown en plus du célèbre «Big Mac» végane, le Lil Mac!

1806, rue William, Montréal



7. Piatti Pizzeria

Cette toute nouvelle pizzéria a ouvert ses portes récemment à Laval. Piatti Pizzeria est en fait le nouveau projet de l’équipe derrière le restaurant Piatti de Rosemère. Pizzas cuites au four, pâtes, poissons, viandes et charcuteries vous attendent à cette adresse!

2829, avenue des Aristocrates, Laval



8. Il Miglio Express

Cette fois ce sont les travailleurs et résidents du Vieux-Montréal qui peuvent se régaler dans les pâtes fraîches que propose cette cantine italienne. Le deuxième Il Miglio a ouvert ses portes au rez-de-chaussée d’un édifice à bureau situé au coin des rues Prince et Wellington.

111, boulevard Robert-Bourassa, local 1401, Montréal



9. Basterd

Le restaurant Basterd a ouvert ses portes en face du parc Jarry et utilise les légumes moins beaux (mais toujours bons) du Marché Jean-Talon pour en faire des assiettes décadentes. Le but est donc de servir de fabuleux plats en gaspillant le moins possible!

260, rue Gary-Carter, Montréal



10. Fugazzi Pizza

Cette nouvelle pizzéria est un projet des propriétaires du Barroco, du Foiegwa ainsi que du Atwater Cocktail Club. En plus de ses neuf options de pizza, dont une de type «pizza pochette», le menu est composé de plats de pâtes, d'assiettes de légumes et de quelques entrées qui ont l’air plus succulentes les unes que les autres.

1886, rue Centre, Montréal



11. Brasserie T! (Quartier DIX30)

La célèbre Brasserie T! à maintenant une deuxième adresse sur la Rive-Sud. Les amateurs de bonne bouffe peuvent donc déguster les mêmes classiques qui ont fait la réputation du restaurant de Montréal, sans avoir à traverser le pont!

9150, boulevard Leduc, suite 102, Brossard

Photo de couverture: Instagram @mikaela.wightman

