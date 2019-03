FERRI, Antonio "Tony"



À Unionville, ON, le 24 février 2019, à l'âge de 94 ans est décédé Antonio (Tony) Ferri, tendre époux de feu Florence Colecchio.Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Brian), son petit-fils Chris (Beth), et ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances samedi, le 9 mars 2019 de 11h00 à 13h00 suivi d'une liturgie à 13h00 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch Cote-de-Liesse, Ville Saint -Laurent.