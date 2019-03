RAYMOND, Marcel



À St-Eustache, le 15 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Marcel Raymond.Il laisse dans le deuil son fils Daniel, la mère de son fils Ginette, ses frères Pierre (Nicole) et Jacques (Carmen), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 167, Ste-Rose à Laval, le dimanche 10 mars de 12h à 17h. Suivra une liturgie au salon à 17h.