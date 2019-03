CICIOLI, Marguerite

(née Métayer)



Au Manoir St-Joseph de Montréal, le 3 mars 2019, à l'âge deest décédée Madame Marguerite Métayer, épouse de feu Pasquale Cicioli. Née à Montréal, elle était la fille de feu Avila Métayer de de feu Clara Cayer.Elle rejoint son fils Michel et elle laisse dans le deuil ses enfants, Mario (Francine Hoffman) et Pierre (Brigitte Cervier), ses petits-enfants Frédéric (Tanya Cadieux) et Karine (Denis Cardinal), ses arrière-petits-enfants Anthony, Kilyane et Mathéo, sa belle-fille Carole Arsenault, de nombreux neveux et nièces, notamment Pierre Cadieux qui la visitait régulièrement.Selon les volontés de la défunte, se tiendra une cérémonie funéraire privée en présence de la famille immédiate seulement.Des remerciements sincères à la direction du Manoir St-Joseph, Claire et Jean Labelle et à l'ensemble du personnel particulièrement Marie-Noël Eugène pour la qualité exceptionnelle des soins reçus.Des dons peuvent être envoyés à l'Institut neurologique de Montréal.