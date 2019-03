SPATTZ, Doris (née Gaumont)



C'est avec regret que la famille Spattz annonce le décès de Doris Spattz (née Gaumont) survenu le 26 février, 2019 à l'âge de 91 ans.Elle fut l'épouse de feu Jean-Paul Spattz, et fille de feu Louis Gaumont et de feu Aurore Roy. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Manon (feu Guy Judd), Frédéric (Mireille D'Auray), Mario, Mireille, Sylvie et Louis-Jean. Elle laisse aussi ses 8 petits-enfants: Martin, Jean-Pierre, Julie, Ariane, Coralie, Félix, Gabrielle et Rémy-Julien et 2 arrière-petits- enfants: Alexandre et Charlie.Son décès fut précédé par celui de son fils Daniel et son petit-fils Maxime, de même que par ses soeurs, frères, belles-soeurs et beaux-frères décédés.La famille accueillera à 15 h 30 parents et amis au Salon Urgel Bourgie situé au 1025 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil.Une cérémonie de fin de vie aura lieu à 16 heures à la chapelle du salon funéraire.