SAURO, Leonardo



À Montréal, le vendredi 1 mars 2019 est décédée, à l'âge de 84 ans, Leo Sauro, époux de Gisèle Legros. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Claude (Rachel), ses petits-enfants François (Patricia), Daniel (Josée) et Dominic (Audrey), ses arrière-petits-enfants Charles, Émilie et Lily, son frère Jos (Denise) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le samedi 9 mars 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.