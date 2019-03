BOUDRIAS, André



À Whistler, le 5 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur André Boudrias, époux de Madame Ginette Vallée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Céline (Martin Dengis), ses petits-enfants Michelle et Samuel, ses soeurs Denise, Diane, Monique (André Chartrand) et Danielle (Dave Ryan), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les services auront lieu au mois de mai au complexe: