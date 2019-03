BERGEVIN DUBUC, Thérèse



À Châteauguay, le 2 mars 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Thérèse Bergevin Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacynthe (Michel), Christian (Josée), Normand, ses petits-enfants Katherine (David), Alexandre, Carolanne (Philippe), Louis (Olivia), Marianne (Dave) et Marc-Antoine (Alison) et son arrière-petit-fils Nixon, frères, soeurs et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars 2019 de 13h à 15h30 au complexe funéraire:Un hommage aura lieu en la chapelle du Comlexe à 16h.