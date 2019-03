DUMAINE, Yvette (née Michetti)



À Châteauguay, le 28 février 2019, à l'âge honorable de, s'est éteinte dans la paix et sérénité, entourée des siens, Mme Yvette Dumaine, épouse de feu M. Roland Dumaine.Ses valeurs et traditions continueront à se perpétuer au travers ses filles, Monique et Louise, sa petite-fille Karine et ses arrières petits-fils Étienne et Corrado.Passionnée de musique et de danse, elle était remplie d'espoir, d'énergie et adorait les couleurs douces qui lui rappelait le printemps.Elle transmet un héritage rempli de joie de vivre, de courage, de résilience et de force. Sa bonne humeur contagieuse et grande générosité resteront gravées dans le coeur de chacun de ses proches et amis.La famille recevra les condoléances en l'Église Notre-Dame du Sacré-Coeur (7675 rue Édouard, Lasalle) le samedi 9 mars 2019 à compter de 12h30, suivie d'une célébration de la vie à 13h. Tous ceux qui connaissaient cette femme merveilleuse sont invités à nous rejoindre et à partager leurs souvenirs.Vous êtes ensuite conviés de 14h à 17h30 à la Brasserie des Rapides (Place Lasalle, 7852 boul. Champlain, Lasalle) afin de poursuivre la célébration et de danser sur ses airs préférés.Pour honorer son enthousiasme et sa vitalité, nous vous invitons à délaisser le noir pour des couleurs joyeuses et vives. Sa couleur préférée était le jaune.La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe du Centre d'hébergement de Châteauguay pour les bons soins, leur dévouement, tendresse et respect.