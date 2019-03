LANDRY, Yvette



À Laval, le dimanche 3 mars 2019, est décédée à l'âge de 95 ans, Mme Yvette Landry, épouse de feu M. François Lepage.Elle laisse dans le deuil ses fils Jacques, Gérald (Jacqueline), feu Denis (Michèle), Alain (Louise) et Jean-Yves (Rita), ses nombreux petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs Georgette et Rachel ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 10 mars 2019 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour, à 16h, en la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 14h, rendez-vous directement au cimetière St-Vincent-de-Paul.