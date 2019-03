BOLDUC, Normand



À Montréal, le 1er mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Normand Bolduc.Il laisse dans le deuil son épouse Élisabeth, ses 2 enfants Alain et Brigitte ainsi que ses six petits enfants.La famille vous accueillera au Complexe:le vendredi 8 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi 9 mars dès 9h. Les funérailles seront célébrées en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval le samedi 9 mars à 10h30.