6 boutiques en ligne où trouver des lunettes de soleil vraiment pas chères et «on trend»

Le soleil commence à être de plus en plus présent dans nos vies (ENFIN) et nos petits yeux ont besoin d’une protection contre les rayons du soleil.

Les lunettes de soleil sont donc un essentiel dans nos vies, mais comme elles ont tendance à se glisser dans les plus petites craques, tomber au fond de nos sacs ou s'oublier (oops) sur un comptoir d’un café, on en a souvent besoin de plus d’une paire.

Si vous êtes comme nous et n’aimez pas payer 150 $ pour des lunettes qui risquent de ne pas survivre jusqu’au mois d’août, on vous a déniché des boutiques en ligne, souvent méconnues, qui vous permettront d’être toujours stylées et protégées des rayons UV.

Voici 6 boutiques en ligne où dénicher vos prochaines lunettes trendy et pas chères

Privé Revaux

Plusieurs vedettes se sont associées à cette marque, dont Madeleine Petsch de Riverdale, qui a sorti une collection super colorée de micro-solaires. Trop cute!

Lunettes de soleil «The Candy», 50$ (en promo à 2 pour 80$), priverevaux.ca

Leith

Si vous aimez les lunettes aux formes géométriques intéressantes, vous allez capoter sur la marque Leith. Ils n'ont pas de boutique en ligne, mais sont dispo sur le site de Nordtstrom. À moins de 30$ canadiens la paire, on se gâte!

Lunettes de soleil géométriques beige, 26$, nordstrom.com

Giant Vintage

LA place où trouver les lunettes les plus trendy pour vraiment pas cher. Giant Vintage a l'une des plus vastes collections de micro-solaires colorées, mais aussi des modèles plus neutres, au besoin!

Lunettes de soleil écailles de tortue Figgy, 22$, giantvintage.com

Zumiez

Pour celles qui aiment les looks un peu plus sports/boyish, on se rend sur Zumiez pour trouver des lunettes de soleil pour matcher avec tous nos outfits, incluant cette paire verte qui nous donne trop envie au printemps!

Lunettes de soleil vert néon, 18$, zumiez.ca

Monarch Tokyo

LA place où trouver toutes les lunettes portées par les «insta baddies». Ils ont une variété de modèles vraiment originaux qui sauront compléter à merveille votre look pour Osheaga!

Lunettes de soleil Sport, 55$, monarchtokyo.com

Perverse par Thomas James LA

On adore leur éventail de styles et de couleurs qui permet de trouver LES lunettes parfaites selon notre envie. Ils ont une belle sélection de modèles classiques et d'autres plus fashion pour celles qui veulent oser!

Lunettes de soleil Furious, 19$, thomasjamesla.com