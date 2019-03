VALLÉE BOUTHILLIER

Pierrette



De Montréal, le 28 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pierrette Bouthillier, épouse de feu M. Aimé Vallée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Guy (Céline), Réjeanne (Claude) et Carole (Serge), sa belle-fille Diane (Jean-Paul), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Madeleine (Roland), Micheline (René) et Diane (Réal), ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au384 DU VILLAGELE GARDEUR, REPENTIGNYle vendredi 8 mars de 9h à 12h et de 13h à 18h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 17h30.