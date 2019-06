7 nouveaux hôtels tout inclus à découvrir près de Cancún

La grande région de Cancún, qui s’étend de la Costa Mujeres au nord jusqu’à Tulum au sud, constitue 150 kilomètres de paradis pour les adeptes de vacances tout compris. De nouveaux hôtels ne cessent d’ouvrir leurs portes.

En voici sept qui ont récemment ouvert ou qui le feront prochainement:

1. Xcaret Mexico

Décembre 2017

Premier et seul hôtel des Amériques à recevoir la certification environnementale EarthCheck pour sa planification et sa conception, le Xcaret Mexico est un immense complexe au cœur de la jungle, à environ une heure de l’aéroport de Cancún. Autant les couples (ils peuvent se marier à la belle chapelle) que les familles seront ravis. N’oublions pas de préciser que les clients ont un accès gratuit et illimité à six parcs thématiques. Parfait pour ceux qui ont besoin de se dégourdir les jambes après quelques journées à la plage ou au bord de la piscine.

2. Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa

Novembre 2018

La Costa Mujeres est une région en plein développement, aux grandes étendues de sable, en face de Isla Mujeres. Le Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y a ouvert ses portes en novembre 2018. Ce complexe de 670 chambres, dont les Loft Suite, sur les deux étages supérieurs des bâtiments, compte une innovation majeure: un lac artificiel avec canaux a été construit au cœur de la propriété, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B en bateau.

Point intéressant pour les amateurs de tennis: le centre de tennis Rafa Nadal compte huit courts en terre battue.

3. TRS Coral Hotel

Novembre 2018

Adjacent au Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, le TRS Coral Hotel offre des prestations un cran au-dessus. Avec ses 469 suites luxueuses, dédiées aux adultes seulement, et son service irréprochable, le TRS Coral est déjà membre de la prestigieuse association The Leading Hotels of the World, un gage de qualité extraordinaire en termes de service, d’hospitalité et de gastronomie.

4. Riu Palace Costa Mujeres

Novembre 2018

Le Riu Palace Costa Mujeres est un autre complexe cinq étoiles qui a ouvert ses portes le long de la longue plage Mujeres. Avec 670 chambres, cinq piscines, quatre bars et six restaurants, ce nouveau tout inclus jouit en plus des installations de son voisin, le Riu Dunamar, qui a ouvert ses portes en décembre 2017. Deux hôtels pour le prix d’un!

5. Haven Riviera Cancún

Novembre 2018

Situé dans une zone juste au sud de Cancún, à seulement 15 minutes de l’aéroport, le Haven Riviera Cancún est un magnifique tout inclus cinq étoiles, pour adultes seulement, axé sur le bien-être, la spiritualité et le holisme. Ici, le spa a plus que n’importe où une place centrale. Avec 333 suites, l’hôtel se veut à taille humaine. Les clients adoreront l’une des trois grandes piscines, de forme ronde.

6. Sandos Palm Bay Playacar

Avril 2019

Situé non loin du centre-ville de Playa del Carmen, le futur Sandos Palm Bay Playacar jouira de 2000 mètres de front de mer. Les 314 chambres seront réparties dans sept bâtiments, situés le long de la plage. Un parc aquatique pour les enfants et un spa dans la jungle complèteront le tableau.

7. Paradisus Playa Mujeres

Juillet 2019

La marque Paradisus ouvrira au cours de cet été sa quatrième propriété dans la grande région de Cancún, après le Paradisus Cancún, le Paradisus La Esmeralda et le Paradisus Playa del Carmen La Perla. L’hôtel cinq étoiles comptera 498 chambres et les différents services Signature qui font la renommée de la marque, le Service Royal (réservé aux adultes), le Concierge Familial (pour les familles) et le spa YHI.