VINCENT, Charlotte

(née Bouchard)



À St-Chrysostome, le 1er mars 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Charlotte Bouchard, épouse de feu Léonard Vincent et mère de feu Gilles et de feu Pierre (feu Julie).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Jocelyne), Donald (Yolande), Alain (Lise), Mario (Diane), Andrée (Denis), Sylvain (Mariette), Yvan et Daniel (Rensina), ses 22 petits-enfants, ses 38 arrière-petits-enfants, sa soeur Maria, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront samedi le 9 mars 2019 à 11h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la paroisse.GIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME450-826-3131