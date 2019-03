GLOUTNAY, Jeannine



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jeannine Gloutnay, survenu le 2 mars 2019 à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Pierre, Michel et Richard, ses soeurs Ginette, Monique et Danielle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce jeudi 7 mars 2019 de 13h à 16h à la:LAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, QC, H4G 2M4.