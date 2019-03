MICHAUD (CROISETIÈRE)

Suzanne



Le 1er mars 2019, à l'âge de 75 ans est décédée madame Suzanne Croisetière, épouse de monsieur Roland Michaud.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Josée Michaud (Marcelo Barrera) et Serge Michaud (Martine Jean), ses petits-enfants Vincent et Émilie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682le dimanche 10 mars de 13h à 17h suivi d'un hommage en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Maison des soins palliatifs de Laval et à la Fondation du CHUM.