LARIVIÈRE, André



À Montréal, le 1er Mars 2019, à l'âge de 64 ans est décédé M. André Larivière de Brossard, représentant en publicité au Journal de Montréal, époux de Mme Ginette Larivière.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Patrick), Stéphanie (Patrick) et Marc André (Mélodie), ses petits-fils Éli, Maël, Zac et Milan, son frère et sa soeur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 9 mars 2019 de 13h à 16h et de 18h à 20h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 20h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.