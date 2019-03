LEBLANC, Délia née Léger



C'est avec tristesse que nous annonçons le départ de Délia Leblanc née Léger, épouse de Philippe Leblanc, le dimanche 3 mars 2019, à l'âge de 78 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Nathalie), Luc (Chantal), Julie (Réjean) et Isabelle, ses petits-enfants Charles (Sarah), Philippe (Joanie), Rosemarie (Brandon), Étienne, Pierre-Luc, Chloé (Kevin), Délia (Sébastien), Éliane et Félix, sa soeur Lise (feu René), son frère Gilbert (Debbie) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 8 mars 2019, de 14h à 16h et de 19h à 21h, également le samedi 9 mars 2019, de 9h30 à 10h30, au :RODRIGUE MONTPETIT & FILS INC.170, RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDONLes funérailles auront lieu le samedi 9 mars 2019 à 11h en l'église Saint-Joseph de Huntingdon. Inhumation au cimetière de Ste-Agnès-de-Dundee.Les messages de sympathie peuvent être transmis au :