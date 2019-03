BÉDARD, Alice



Le 1er mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Alice Bédard.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse, Suzanne (Guy) et Françoise (Lionel), son frère Claude (Mariette), sa belle-soeur Gisèle, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars 2019 de 10h à 11h, suivi d'un service funèbre en la chapelle de la résidence :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com