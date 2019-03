VAILLANCOURT, Sr. Olivette frdc



Au Pavillon Ste-Anne, Lachine, le 2 mars 2019, à l’âge de 88 ans, est décédée Soeur Olivette Vaillancourt, des Filles Réparatrices du Divin-Coeur, fille de Cyrille Vaillancourt et de Marie-Anne Parent.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Denis, sa soeur Jeannine (feu Roland St-Georges), sa belle-soeur Rollande St-Georges (feu Jean) et leurs enfants ainsi que ceux de ses autres frères et soeur décédés (Gérard, Maurice et Marguerite).Elle sera exposée à la Maison mère des Soeurs de la Providence, 5655 de Salaberry, Montréal vendredi le 8 mars à 10h00.Il y aura célébration de la Parole à 10h30, les funérailles à 13h30 le 8 mars au même endroit et suivra l’inhumation au Repos St-François d’Assise.