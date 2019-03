Arrondissements : la webdifusion peu regardée

La webdiffusion des séances de conseil d’arrondissement n’attire pas des auditoires importants à Montréal, selon une compilation effectuée par le 24 Heures, mais reste tout de même un outil nécessaire pour assurer la transparence, estime une experte en politique municipale.

«Même si pas si ce n’est pas tant consulté que cela, le simple fait que ce soit disponible, ça applique le principe de transparence qui est très important en démocratie», a soutenu la professeure associée à l’UQAM spécialisée en gestion municipale, Danielle Pilette.

Le 24 Heures a récolté auprès des arrondissements les statistiques de la webdiffusion qui demeurent faibles, puisqu’en moyenne il y a moins de 250 visionnements qui sont enregistrés en différé ou en direct par séance de conseil d’arrondissement.

La plupart des arrondissements sondés ont expliqué avoir fait le choix de ce moyen de diffusion pour des raisons de transparence, d’accessibilité et pour inciter les résidents à participer à la vie citoyenne et démocratique.

Coûts

En moyenne, les arrondissements paient de 637 $ à 2500 $ par mois ou par séance du conseil – qui a lieu une fois par mois – pour des services de webdiffusion offerts par quelques fournisseurs.

Les coûts annuels pour l’ensemble des arrondissements varient donc de 7644 $ à 25 000 $ selon le nombre de séances, et la Ville débourse près de 300 000 $ pour webdiffuser ses différents conseils et commissions permanentes.

«Je serais portée à dire qu'il faut essayer de limiter les dépenses de la webdiffusion, essayer d’imiter les arrondissements où ça coûte moins cher, et non pas tenter d’améliorer la qualité du produit diffusé, mais je trouve que dans l’ensemble des dépenses municipales, c’est relativement pas tant que ça », a soutenu Danielle Pilette.

Selon cette dernière, cet outil permet aussi de rejoindre des groupes de la société civile qui vont ensuite diffuser l’information présentée, et les personnes immigrantes qui peuvent voir là une image de transparence.

Montréal prépare actuellement un projet en vue d’offrir aux arrondissements «un service de webdiffusion normalisé, de type à la carte», mais la Ville estime qu’il est encore trop tôt pour dévoiler les détails de ce projet.

Anjou fait bande à part

Anjou reste le seul arrondissement à ne toujours pas webdiffuser ses séances du conseil. Selon le maire Luis Miranda, un sondage devrait avoir lieu ce printemps auprès des citoyens pour savoir s’ils désirent ce service. Ils l’avaient refusé il y a quatre ans.

«Si la population veut le faire, je le fais, sinon je ne vais pas le faire », a-t-il indiqué, refusant d’être étiqueté comme un récalcitrant.

« On va être logique, à Montréal il y a 0,001 % [de la population] qui écoute cela. [...] Ça intéresse plus la politique que le vrai citoyen. Souvent ce sont des outils pour les partis politiques adversaires, les adversaires, que vraiment pour les citoyens », a affirmé M. Miranda, qui calcule que ce service coûterait en moyenne 30 000 $ par an.

La webdiffusion des séances de conseils municipaux n’est pas obligatoire.

De faibles écoutes pour la webdiffusion

Le nombre de personnes qui visionnent les séances des conseils d’arrondissement à Montréal reste de façon générale faible, selon les données recueillies par le 24 Heures.

En moyenne, de 15 à 89 écoutes en direct ont été enregistrées pour les séances ordinaires ou extraordinaires, selon des statistiques fournies par 16 arrondissements et variant de 2016 à 2019.

Pour les écoutes en différé, de 35 à 238 citoyens regardent en différé chaque séance, selon des données dans 16 arrondissements et variant aussi de 2016 à 2019.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des visionnements qui peuvent être effectués directement sur les sites web de certains arrondissements.

La Ville de Montréal diffuse de son côté depuis 2010 son conseil municipal, et compte plus de 700 visionnements en moyenne en différé. Une centaine d’écoutes sont comptabilisées pour le comité exécutif, et une soixantaine pour le conseil d’agglomération.

Une cinquantaine de personnes écoutent en moyenne en direct l’une de ces trois séances.