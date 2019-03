DION, Léo-Paul



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Léo-Paul Dion, de St-Sauveur, le 23 février 2019, à l'âge de 76 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique St-Martin, sa nièce Lise Dion et ses soeurs Jeanne D'arc et Yvonne, autres nièces, neveux et de nombreux amis.Il ne sera pas exposé.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.