Des combats de chameaux illégaux mais populaires

Une clameur s'élève de la foule lorsque la caravane de chameaux, portant guirlandes et bâts de couleur vive, entre sur le terrain poussiéreux où ces animaux vont devoir s'affronter, une pratique officiellement interdite mais populaire au Pakistan.

Les milliers de spectateurs, électrisés par le son des tambours, s'approchent de la piste, ne voulant pas rater une miette de ce spectacle organisé dans le cadre d'un festival dans la ville de Layyah (centre).

Les chameaux se voient retirer leur attirail de pompons et grelots et le combat peut commencer. Ils luttent à l'aide de leurs cous et en se mordant, tentant de renverser l'adversaire au sol. Des grognements et des cris de douleur s'élèvent.

AFP

«C'est un événement culturel et les gens viennent ici pour y assister avec passion et zèle», dit à l'AFP l'un des spectateurs, Atiq ur Rehman. «Vous pouvez voir l'excitation ici.»

Au bout d'un moment, l'arbitre déclare l'un des deux animaux vainqueur du match et ses admirateurs se ruent en cercle autour de lui.

Son propriétaire s'installe fièrement sur sa bosse, savourant sa victoire mais aussi la prime de quelque 100 000 roupies qui l'accompagne.

AFP

Les combats de chameaux sont illégaux au Pakistan, ce qui n'empêche pas un événement comme celui de Layyah d'attirer des foules.

Le pays affiche une longue histoire de combats sanglants du même type, qu'ils impliquent des ours, des coqs ou des chiens.

«Selon la loi pakistanaise, tous les combats d'animaux sont illégaux», indique Abdul Ahad Shah, juriste auprès de la Ligue de protection des animaux.

AFP

Selon lui, la plupart des chameaux blessés lors de combats ne reçoivent pas de soins appropriés. «C'est cruel», dit-il. «Les villageois utilisent des traitements locaux (à base de plantes et de produits naturels) pour soigner les blessures.»

Mais les fans de ce «sport» balaient ces critiques, affirmant qu'il s'agit d'une tradition dans les zones rurales de la province du Pendjab.

Les chameaux sont entraînés pendant plus d'un an avant de commencer à combattre.

«Cela fait connaître notre culture», se réjouit Muhammad Ali Jatoi, un ancien d'un village. Lors de ces combats, «les gens se rassemblent ici, se saluent et oublient les angoisses de la vie courante», souligne-t-il.

AFP

Le Pakistan ne fait guère d'effort pour faire appliquer l'interdiction des combats d'animaux, même si des mesures occasionnelles sont prises.

Un amendement voté l'année dernière propose une amende revue à 300 000 roupies contre 50 roupies à peine auparavant, pour toute personne ayant poussé des animaux à combattre.

La loi, qui remontait à 1890, soit à l'époque coloniale britannique, n'avait jusqu'alors jamais été modifiée.

Le Coran recommande aussi aux musulmans de ne pas considérer les combats d'animaux comme un sport.

Les matches de chameaux sont également courants en Afghanistan et au Moyen-Orient. La pratique remonterait à plusieurs milliers d'années.

En Turquie, qui accueille un très populaire festival de combats de chameaux à Selcuk, des médias locaux ont fait état de tentatives d'hommes politiques locaux d'obtenir l'inscription de la pratique sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.