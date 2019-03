Disney s’amène en ville

S’il n’y a qu’un seul spectacle de Disney sur glace à voir, c’est celui qui s’amène au Centre Vidéotron vendredi. Disney sur glace : 100 ans de magie célèbre l’héritage de Walt Disney avec la plus grosse production en tournée actuellement.

« C’est un grand spectacle de variétés, qui met en scène une cinquantaine de personnages, explique le directeur des performances, Cory Obst. Nous avons 49 patineurs de dix pays différents. On raconte une quinzaine d’histoires. Il n’y a pas d’autres spectacles de Disney qui rassemblent autant de personnages en même temps. »

On y brosse un portrait complet de l’héritage de Walt Disney. « Son œuvre est intemporelle. On revient même dans les débuts de Disney avec Pinocchio, par exemple », confie M. Obst.

Le public retrouvera les autres personnages clés qui ont marqué l’histoire de Disney, comme le Roi lion, la Belle et la Bête, Aladin, Raiponce, Anna et Elsa, qui défileront sur la glace de l’amphithéâtre au son de 30 chansons connues de Disney.

Prouesses et technologies

Cory Obst est un Saskatchewanais qui cumule 30 ans de service avec Disney, ayant commencé comme patineur, avant d’être promu directeur des performances depuis 24 ans maintenant.

Les choses ont beaucoup évolué depuis trois décennies. Les spectacles sur glace de Disney existent depuis 1981.

« Les deux choses principales qui ont changé, ce sont l’utilisation de la technologie, et le calibre des patineurs. Les gens viennent voir le spectacle et s’attendent à de beaux costumes, de beaux décors... mais ils oublient parfois que les performances de patinage sont de très haut calibre. »

90 bougies pour Mickey et Minnie

Disney sur glace : 100 ans de magie a été créé il y a quelques années. Il est d’ailleurs passé à Québec en 2013. Se tenant toujours au fait de la popularité de ses personnages et de ce que les enfants apprécient, le spectacle a évolué au fil des ans, précise Cory Obst. « On a parcouru le monde avec ce spectacle-là. Il est déjà bien éprouvé », soutient-il.

Le numéro d’ouverture est consacré à la célébration du 90e anniversaire de Mickey et Minnie, les plus célèbres des souris qui ont été créées en novembre 1928. « Ils ont des cadeaux et le public est impliqué. On crée vraiment un moment avec les spectateurs », dit-il.

Cory Obst est encore toujours impressionné par le pouvoir d’attraction du duo, 90 ans après leur création. « On ne pense jamais que ça peut durer aussi longtemps avec les enfants qui sont sollicités aujourd’hui par tellement de choses, dont la technologie. Mais Mickey et Minnie vont au-delà de ça. Ils ont un charme inexplicable. »

► Des représentations de Disney sur glace : 100 ans de magie ont lieu vendredi, samedi et dimanche au Centre Vidéotron, à 11 h et 15 h.